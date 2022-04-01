رويترز: إنخفاض انتاج روسيا من النفط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 9:14 مساءً

أفاد مصدران مطلعان وكالة رويترز اليوم الجمعة بأن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 11.01 مليون برميل يوميا في آذار من متوسط بلغ 11.08 برميل يوميا في شباط.

ولفت المصدران وبيانات رفينيتيف أيكون إلى أن الإنتاج انخفض في 31 آذار إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى يومي منذ أيلول 2021.

يتزامن الانخفاض في إنتاج النفط الروسي مع اضطرابات في صادرات الدولة من النفط والمنتجات مع توخي العملاء الأوروبيين الحذر من التعامل التجاري مع الدولة بسبب العقوبات الغربية.

ويتراجع إنتاج النفط الروسي في وقت يتيح فيه اتفاق أوبك+ للدولة زيادة إنتاجها شهريا.

كذلك، تراجع تحميل نفط الأورال من موانئ البلطيق الروسية بنسبة خمسة بالمئة عن المقرر لشهر مارس آذار بسبب إلغاء شحنات.

وصعدت الهند كواحدة من كبار مشتري النفط الروسي بعد العقوبات الغربية.

وحظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي ومشتقاته الشهر الماضي، في اطار العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على موسكو بعد غزوها الأراضي الاوكرانية.

كما تدرس الدول الاوروبية قرارًا مماثلًا، غير أن عددا من الدول لا يمكنه التخلي عن النفط الروسي في الوقت الحالي.