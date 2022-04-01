إنريكي: اتطلع لاستمرار التفوق على المانشافت

وقال إنريكي تعليقاً على مواجهة المانيا: "ما يجب ان يمنحنا الثقة هو أننا نجحنا في التفوق عليهم خلال السنوات الأخيرة".

اضاف: "سنستمر في هويتنا المعتادة والهجوم ومحاولة تعقيد الأمور على اي منافس يواجه إسبانيا".



وأسفرت قرعة المجموعات بالمونديال عن مواجهة قوية بين الفريقين في المجموعة الخامسة.