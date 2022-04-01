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انت الان تتابع خبر إنريكي: اتطلع لاستمرار التفوق على المانشافت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-01 | 21:28
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أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، اليوم الجمعة، انه يتطلع لاستمرار التفوق على المانشافت خلال مواجهة ألمانيا في كأس العالم بمرحلة المجموعات.
وقال إنريكي تعليقاً على مواجهة المانيا: "ما يجب ان يمنحنا الثقة هو أننا نجحنا في التفوق عليهم خلال السنوات الأخيرة".
اضاف: "سنستمر في هويتنا المعتادة والهجوم ومحاولة تعقيد الأمور على اي منافس يواجه إسبانيا".
وأسفرت قرعة المجموعات بالمونديال عن مواجهة قوية بين الفريقين في المجموعة الخامسة.
اضاف: "سنستمر في هويتنا المعتادة والهجوم ومحاولة تعقيد الأمور على اي منافس يواجه إسبانيا".
وأسفرت قرعة المجموعات بالمونديال عن مواجهة قوية بين الفريقين في المجموعة الخامسة.
المحرر: سعد أحمد
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