شكرا لقرائتكم خبر عن رشا كليب نائبة التنسيقية تشارك فى افتتاح مسجد الروضة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى افتتاح مسجد الروضة الكبير، بحضور قيادات الأوقاف بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والطبيعية والعمد والمشايخ والأهالى.

يذكر أن مسجد الروضة الكبير يقع في نطاق زمام قرية بلقطر الشرقية، مركز أبوحمص، محافظة البحيرة، ليكون الجامع الأكبر فيها ويتسع لعدد 600 مصلي بمساحة 450 مترا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

يتألف المسجد من 2 مئذنة، وطابقين، الطابق الأرضي يحوي الصالة الرئيسية لأداء الصلوات، وكذلك جزء مُخصص لدورات المياه والأماكن المخصصة للوضوء، أما الطابق الثاني فيحتوي على صالة لأداء الصلوات مُخصصة للسيدات، ودورات مياه وأماكن وضوء للسيدات، وكذلك ساحة استقبال أمام المسجد.