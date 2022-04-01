واتساب تطرح ست ميزات جديدة للرسائل الصوتية

نيويورك: أعلنت واتساب عن سلسلة من التحديثات لميزة الرسائل الصوتية الخاصة بتطبيقها، وتدعي الشركة أنه مع هذا التحديث الجديد سيصبح من السهل على المستخدمين التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم باستخدام ميزة الملاحظات الصوتية.

فيما يلي الميزات الستة الجديدة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الاستماع للرسائل خارج الدردشة

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن الاستماع إلى الرسائل الصوتية خارج الدردشة. هذا يعني أنه يمكنك الآن القيام بمهام متعددة على هاتفك الذكي والاستماع أيضًا إلى الرسالة الصوتية التي تلقيتها للتو على التطبيق.

إيقاف واستئناف التسجيل

عند تسجيل رسالة صوتية جديدة، يمكنك الآن إيقاف التسجيل مؤقتًا ثم استئنافه عندما تكون جاهزًا. ستتيح الميزة للمستخدمين التواصل بطريقة أفضل.

التمثيل المرئي

ستعرض هذه الميزة تمثيلاً مرئيًا لصوت الرسالة الصوتية وستساعد المستخدمين على متابعة التسجيل.

معاينة المسودة

تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستماع إلى رسائلهم الصوتية المسجلة قبل إرسالها.

تذكر التشغيل

في حالة إيقاف رسالة صوتية مؤقتًا في وقت الاستماع، يمكنك الاستئناف من حيث توقفت عند العودة إلى المحادثة.

تشغيل سريع على الرسائل المعاد توجيهها

يمكنك الآن تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1.5. والاستماع إليها بشكل أسرع. هذه الميزة قابلة للتطبيق على الرسائل الصوتية العادية والمعاد توجيهها.

سيقوم تطبيق واتساب بطرح هذه الميزات الست الجديدة لجميع مستخدميه في الأسابيع المقبلة.