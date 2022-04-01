لمدة 6 أيام.. خريطة التحويلات المرورية لتوسعة الطريق الدائري في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الجمعة، خريطة التحويلات المرورية بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

التحويلات تتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية والبدء فى تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد.

الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان المنيب فقط لمدة 6 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح غد السبت حتى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 7/4/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر (القادم من ميدان المنيب) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة 120 مترا ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.