محمد اسماعيل - القاهرة - غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى 6 أيام

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

الإدارة أوضحت في بيان لها الجمعة، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية والبدء فى تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد.

الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان المنيب فقط لمدة 6 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح غد السبت حتى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 7/4/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.