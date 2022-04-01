السبت أول أيام شهر رمضان في هذه البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 8:15 مساءً

تتوالت معظم الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، على إعلان اذا كانت ثبتت لديها رؤية هلال الشهر الكريم أم لم تثبت.

فقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة، على رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وفي التفاصيل، قال الديوان الملكي السعودي: “عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 155 / هـ )، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 1 / 9 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.”

كما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الأثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 م هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.

بدورها، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت كذلك، غدا السبت أول أيام شهر رمضان، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأيضا، أعلنت الأردن والبحرين السبت أول أيام شهر رمضان.

بلدان لم يثبث فيها رؤية الهلال

في المقابل، أعلنت دول أخرى عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان فيها.

في المقابل، أعلنت اللجنة الرسمية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان عدم ثبوت الرؤية، وعليه يكون السبت هو المتمم لشعبان، وبعد غد الأحد غرة الشهر المبارك في السلطنة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي إندونيسيا، أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس أن شهر رمضان المبارك سيبدأ بعد غد الأحد.

كما سيكون يوم الأحد أول أيام شهر رمضان في كل من إندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا.