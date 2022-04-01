بايدن: مؤشرات على أن بوتين وضع مستشارين رهن الإقامة الجبرية

01 أبريل , 2022
موسكو: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن لديه "مؤشرات" على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أقال بعضاً من مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، معترفاً في الوقت نفسه بأن لا "أدلة دامغة" لديه على ذلك.
وقال بايدن أيضاً إن بوتين "بدا وكأنه عزل نفسه"، لكنه شدد على أن هناك "الكثير من التكهنات" حول هذه المعلومات عن الرئيس الروسي، ناصحاً بتجنب "إيلائها كثيراً من الأهمية".
من جهته أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى "تقارير" عامة، غير استخبارية تفيد بأن "الكثير من المسؤولين الروس عزلوا أو هُمشوا أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية".
وتابع "لدينا سبب للاعتقاد بأن الرئيس بوتين يشعر بالتضليل. بالنظر إلى الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية، من الواضح أنه وقع في حسابات خاطئة عدة".
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