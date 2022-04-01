مكافحة المتفجرات تعالج مخلفات حربية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عن معالجة مخلفات حربية في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الوردة والفلاحات وعلى الفور تم التوجه ومعالجة حزام ناسف عدد (١) وقنابر هاون عدد (٣٦) من مخلفات المجاميع الارهابية".



واضافت انه "تمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية".

