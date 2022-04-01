بالصور.. ترقب لهلال شهر رمضان في العراق

وكان ديوان الوقف السني العراقي، قد دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة، الى مراقبة هلال شهر رمضان عند غروب الشمس مساء اليوم.

وقال الديوان في بيان ورد لـ الخليج 365، "تدعو اللجنة الدائمة لتحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني المواطنين الكرام الى مراقبة هلال شهر رمضان عند غروب الشمس يوم الجمعة 29 شعبان 1433هـ الموافق 2022/4/1".



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