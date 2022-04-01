قيادة العمليات تعلن فتح مجموعة طرق مغلقة منذ سنوات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "لجنة "فتح الطرق ورفع التجاوزات ولليوم الرابع على التوالي وبجهود مميزة تواصل عملها في العاصمة بغداد، حيث باشر الجهد الهندسي في القيادة بإشراف مباشر للجنة اعلاه بالتنسيق مع قطعات لواء المشاة (٢٧) برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة الداخلية ضمن محلة ٨١٧ في الازقة ( ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦ ، ١٨ ، ٢٢ ،٢٣ ، ٢٤) بجانب الكرخ".وأوضح البيان، أنه "في غضون ذلك تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (افواج طوارئ بغداد ، قاطع مرور الزوراء، شرطة الامانة ، النجدة نداء ٨ الرشاد) من رفع الكتل الكونكريتية ضمن المحلات التالية ( محلة ٧٥٥ زقاق ٣ حي الخنساء ، محلة ٧٥٥ زقاق ٩ ، محلة ٧٥٥ زقاق ١١ ، محلة ٧٥٥ زقاق ١٥ ، محلة ٧٥٥ زقاق ١٧ ، محلة ٧٥٩ زقاق ٢ حي الزهراء ، محلة ٧٥٧ شارع ٧٣ حي الزهراء"الكمالية") ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة".

يذكر أن قيادة عمليات بغداد، أعلنت في وقت سابق استمرار حملتها لفتح طرق مغلقة منذ سنوات في العاصمة ، في خطوة تهدف لتقليل الزخم المروري وتحقيق انسيابية عالية بحركة السير في بغداد.