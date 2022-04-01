ألمانيا: اتهام ضابط في الجيش بالتجسس لصالح روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الجمعة، توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا بين 2014 و2020، لضابط احتياط.



وأوضحت النيابة في بيان أن الضابط متهم بتزويد جهاز الاستخبارات الروسية بمعلومات حول عناصر الاحتياط في القوات الألمانية، وجهاز الدفاع المدني، وتداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ 2014، وعن ورشة بناء خط غاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا والذي عُلق تشغيله في فبراير (شباط) الماضي.