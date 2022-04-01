«تصدعات الكرملين».. فوكس نيوز: الدائرة المقربة من بوتين منقسمة بشأن الحرب على أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ووفقاً لتقارير صحفية نُشرت خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون تلقى معلومات مضللة من قبل أجهزته الأمنية والعسكرية حول الحرب في أوكرانيا.

وتقول الشبكة الأمريكية إن هذه المعلومات المضللة ليست جزءاً من مؤامرة على بوتين، وإنما هي نتيجة خوف المستشارين المقربين من بوتين من إخباره بأشياء لا يرغب في سماعها.

وأضافت الشبكة في تقرير لها أنه وبعد شهر من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لم تحقق روسيا أهدافها المنشودة التي كان من المفترض أن تأتي بسرعة البرق، حيث نجحت أوكرانيا في غضون يومين في استجماع قوتها .

وكشف التقرير أن الدائرة المقربة من بوتين، والتي بدت ذات يوم وكأنها متشبثة بالحرب، أصبحت اليوم منقسمة بشكل كبير بين أولئك الذين يريدون وقف خسائر روسيا والهرب، وأولئك الذين يريدون القتال حتى النهاية من أجل تسليم أوكرانيا كاملة في أيدي الشعب الروسي.

ويقول أوليج إجناتوف، وهو كبير محللي الشئون الروسية في Crisis Group ومقره في موسكو، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: "يعتقد البعض أن على روسيا أن تكون واقعية بشأن أهدافها ومواردها في ظل الحرب القائمة".

ويضيف إجناتوف أن بعض النخب يعتقدون في الواقع أن اتخاذ هذا الموقف هو "بمثابة فشل"، مضيفاً: "لن يقولوا هذا أبدًا بشكل علني، لكن إذا قرأت بعناية بعض المنشورات على تليجرام أو على الشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، أو إذا تحدثت مع الناس، فبإمكانك معرفته بشكل واضح."

وأشعلت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا هذا الأسبوع عاصفة من ردود الفعل من أولئك الذين لا يخشون التحدث علانية.

وكان المذيع الروسي فلاديمير سولوفيف، الذي عادة ما يكون أحد أهم دعاة الكرملين الموثوق بهم، قد انتقد المفاوض الروسي الذي خرج من الاجتماعات مع الجانب الأوكراني ببيانات إيجابية حول احتمالات التوصل إلى "اتفاق للتسوية".

وقال سولوفيف في عبارات حادة: "طالما أن حذائك ليس في حلقهم، فإن أي تفاوض مع النازيين يُنظر إليه على أنه ضعف، ولا يجب مصافحة الحثالة. فقط اسألهم: "كيف حالكم؟"، ليس عليك مقابلتهم أو التحدث معهم."

ويقول التقرير إن المشككين يجدون صعوبة في تصديق أن أي رأي يتم التعبير عنه على التلفزيون الروسي هو رأي شخصي.

وأشار التقرير إلى تصريحات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي يظهر مقاتلوه بشكل بارز في الحرب في أوكرانيا، حيث قال مخاطباً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو عبر قناته بـ "تليجرام": "إذا لم تأت إلينا بمفردك، وإذا لم تستوف جميع مطالب قائدنا العام، رئيسنا، فلن تكون هناك رحمة، أوروبا والغرب لن ينقذوك، لأنهم مجرمون".

وتابع قديروف حديثه لزيلينسكي: "من الأفضل أن تأتي اليوم وتطلب المغفرة، أولاً من الشعب الأوكراني، ثم من الشعب الروسي".

ويعلّق أوليج إجناتوف على تلك التصريحات قائلاً إن هذا كله يمكن أن يكون جزءًا من "مسرحية من إخراج الكرملين"، بحسب وصفه، لإظهار أن هناك من يؤيد الاستمرار في كييف وليس حصر القتال في دونباس، معتقداً في الوقت ذاته أن الخلافات في الآراء بين الشخصيات القوية والمؤثرة في روسيا قد تكون حقيقة.

ولفتت الشبة الأمريكية إلى تقرير نشره موقع Meduza الإخباري المستقل عن كيفية تناول روسيا فكرة التنازل، وتقليص طموحاتها بالاستيلاء على دونباس فقط، بالإضافة إلى طريقة عرض هذه الفكرة على الجمهور لإعلانها على أنها انتصار.

ونقل الموقع عن مصادر له قولها إن الكرملين يشعر بالقلق من أولئك الذين يعتبرون أن التحدث مع أوكرانيا هذا الأسبوع كان بمثابة "اعتراف بالهزيمة".

وبحسب الموقع، فإن الكرملين يبحث عن طريقة لإجراء "استطلاعات رأي سرية" لأنصاره ومؤيديه بشأن الحرب وما يجب تحقيقه من أجل تقليل تداعياتها.

ويقول إجناتوف إن عملية "التطهير"، والتي تحدث عنها بوتين الأسبوع الماضي، قد لا تكون موجهة فقط للأصوات المعارضة في المجتمع، وإنما تستهدف إلى حد كبير النخبة لتمهيد الطريق أمام الحفاظ على زعامته للبلاد.

واختتم إجناتوف تصريحاته بالقول: "إذا لم يكن اتفاق السلام مع أوكرانيا في صالح روسيا، فهذا يعني أن بوتين سيتخذ قرارات داخل البلاد، لذلك سيتعين عليه اختيار فريقه بعناية".