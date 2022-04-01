تحرير 784 مخالفة تموينية خلال مارس في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، حملات مكبرة على الأسواق خلال شهر مارس الماضي، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار، والغش التجاري ومحاولات الاحتكار.

وتمكنت الحملة من تحرير 176 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و 122 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، فضلا عن تحرير 36 محضرا لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 447 كجم غير مدموغة بالأختام الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و 10 محاضر لمخابز سياحية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرا ضد أحد المطاعم لعدم توافر الاشتراطات الصحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، و53 محضرا لمنشآت تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير 381 مخالفة تموينية بالمخابز البداية، وذلك بواقع 47 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 73 محضرا نقص الوزن، و 84 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 68 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 16 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و63 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضرين لتجميع 9 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم، و 25 مخالفة تصرف في جزء من حصة الدقيق 256 بإجمالي 1026 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء.