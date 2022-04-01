محافظ الشرقية يُقرر إحالة عشرات العاملين المقصرين في عملهم بالصحة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبة القصاص:

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عشرات العاملين بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة إلى التحقيق لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على المنشآت الصحية لمتابعة إنتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت ضبط العشرات من المخالفين منهم، عدم تواجد 24 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بالزقازيق.

وكذلك غياب 4 من العاملين في الوحدة الصحية "بزور أبو الليل" التابعة لإدارة أولاد صقر الصحية، وتغيب 5 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الحمادة التابعة لإدارة أولاد صقر الصحية، وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين 1 من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب.

وكشف التقرير عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد بما يفيد الغياب قرين 12 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الجديدة التابعة لإدارة منيا القمح الصحية، وغياب 1 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية المحمدية التابعة لإدارة منيا القمح الصحية، وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين 2 من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب، وكذلك غياب طبيب بشري ومسؤول السجلات المختص بالوحدة الصحية بسماكين الغرب التابعة لإدارة الحسينية الصحية.