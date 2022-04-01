"زراعة الشرقية" تنظم ندوة إرشادية حول محصول القمح وتقليل فاقد التخزين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أنها أشرفت على تنظيم عدد من ندوات التوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين حول محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الندوات تأتي ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

أوضح المحافظ أن الندوات تهدف إلى تعريف المزارعين بالمعاملات اللازمة عند حصاد القمح لتقليل الفاقد أثناء النقل وكذلك طرق التخزين السليمة والتعامل مع المبيدات وأهم الآفات الحشرية التى تصيب الحبوب المخزونة بالإضافة الى تعريفهم بأهم أعراض الإصابة التى تسببها الآفات الحشرية وطرق العلاج والمكافحة بالمواد الخاملة وغازات التبخير والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء عمليات المكافحة.