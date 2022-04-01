بالصور- فحص 1806 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطا، اليوم الجمعة، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1806 مواطنين فى 10 تخصصات (الباطنة، الأطفال، والجراحة، والصدر، والنساء، والجلدية، والأنف والأذن، والأسنان، والنساء، وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة، وإجراء 55 تحليل دم، و 41 تحليل طفيليات، و4 أشعة، واستصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 100 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات ( الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية و البلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل و الطفل وكبار السن.