الخارجية الروسية: الحوار مع “الناتو” مستحيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تزامنا مع دخول الحرب الروسية شهرها الثاني، يتواصل مسلسل الاتهامات المتبادلة بين دول الناتو وروسيا، اذ اتهمت الأخيرة حلف شمال الأطلسي بالقتال عبر الأوكرانيين.

وقال نيكولاي كوبرينتس، مدير إدارة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية إن الحلف يخشى الصدام المباشر مع روسيا، لكنه يعتزم القتال “حتى آخر أوكراني”.

الحوار مستحيل

كما أكد في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة، أن “الحوار السياسي مع الناتو في الظروف الحالية مستحيل، معتبرا أن الناتو أسقط كل التعاون العملي الذي بني على مر السنين.