انت الان تتابع خبر 'فيفا' يكشف قيمة الجوائز المالية في مونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-01 | 15:30
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، اليوم الجمعة، قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.
وسيتم منح جميع المنتخبات المتأهلة للمونديال مبلغ 1.5 مليون دولار، وذلك من أجل الاستعداد للحدث العالمي.
أما قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة ستكون وفق ترتيبها النهائي في المونديال وستكون على النحو التالي:
بطل المونديال (42) مليون دولار، الوصيف (30)، وصاحب المركز الثالث (27)، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار.
وسيمنح الفيفا أصحاب المراكز من السابع عشر حتى الثاني والثلاثين في مونديال قطر 9 ملايين دولار.
أما قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة ستكون وفق ترتيبها النهائي في المونديال وستكون على النحو التالي:
بطل المونديال (42) مليون دولار، الوصيف (30)، وصاحب المركز الثالث (27)، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار.
أما المراكز من الخامس حتى الثامن ستجني 17 مليون دولار، بينما يحصل أصحاب المراكز من التاسع حتى السادس عشر 13 مليون دولار.
وسيمنح الفيفا أصحاب المراكز من السابع عشر حتى الثاني والثلاثين في مونديال قطر 9 ملايين دولار.
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