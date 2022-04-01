'للخروج بموقف ينهي الانسداد'.. اجتماع مرتقب لقوى الإطار

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ائتلاف دولة القانون، عن اجتماع مرتقب لقوى الإطار التنسيقي اليوم الجمعة؛ للخروج بموقف ينهي الانسداد السياسي الحاصل.

وقال عضو الائتلاف، محمد الزيادي، في حديث لـ الخليج 365، إن "الإطار وقياداته ما زالوا يجرون مباحثات وحوارات مكثفة من أجل انضاج مبادرتهم والخروج بموقف وحلول تنهي حالة الانسداد السياسي والتعامل بايجابية مع تطورات الوضع الراهن".



وأشار الزيادي، إلى أن "قوى الإطار ستجتمع اليوم؛ لتدارس الوضع الحالي بشكل تفصيلي".