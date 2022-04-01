انت الان تتابع خبر توجيه هام من الغانمي يخص النازحين في مخيم الجدعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الغانمي وجه فرع هجرة نينوى بتوزع ثلاثة الاف حصة اغاثية بين النازحين في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "الحصص الاغاثية تضمنت سلات غذائية وصحية ، فضلاً عن توزيع (17،800) لتراً من مادة النفط الابيض بين (356) اسرة بسعة (50) لتراً للاسرة الواحدة".

