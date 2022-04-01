انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تصدر توجيهات جديدة تخص الطرق المغلقة في العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "مع قرب حلول شهر الطاعة والإيمان رمضان المبارك وبهدف تهيئة أجواء رمضانية آمنة يملؤها روح المحبة والتسامح والطاعة، وبحضور الفريق أول الركن نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، ناقشت قيادة عمليات بغداد الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك".وتابع البيان، "جاء ذلك بحضور الفريق الركن قائد عمليات بغداد وقادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق ومدراء الأجهزة والوكالات الاستخبارية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة"، لافتا إلى أن "المؤتمر جاء خاتمةً لسلسة من المؤتمرات التي نوقشت فيها جميع نقاط الملف الأمني لأيام وليالي الشهر المبارك وما يتخلله من نشاطات بغدادية اعتاد عليها العراقيين وتأمين أعلى مستويات الحماية لتلك النشاطات".

وأوضح، أن "الحضور شددوا على إكمال ملف فتح الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية والذي سيساهم وبشكل فعال في انسيابية حركة المواطنين وتنقلهم بين الأحياء في داخل العاصمة بغداد".