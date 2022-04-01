شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمل بـ 10 محطات نفطية في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقف العمل في عدة محطات نفط ببريطانيا بعدما قطعت منظمتا "جاست ستوب أويل" (فقط، أوقفوا النفط) و "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المعنيتان بحماية البيئة، طرق الوصول إليها.

وأعلنت "إكسون موبيل يو كيه"، إحدى الشركات الخاصة الكبرى لشبكات خطوط توزيع النفط تحت الأرض في البلاد، أن المظاهرات جارية في مواقعها اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكرت "جاست ستوب أويل" إنها أغلقت "10 محطات نفط حيوية" في سائر أرجاء الممكلة المتحدة بدعم من مجموعة "إكستينكشن ريبيليون".

هذا ويجلس المتظاهرون على الأرض في الطرق ليمنعوا ناقلات النفط من مغادرة المواقع، كما زعمت المجموعة أن أكثر من 30 شابا تسلقوا الناقلات في محطة "نافيجيتور تيرمينالز تيمز" في إسيكس.