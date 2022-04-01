شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا وروسيا تبدآن جولة جديدة من المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده وروسيا تجرى الأن عبر الفيديو كونفرانس.

وأدلى ميخائيلو بودولياك بهذا التصريح لوسائل الإعلام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية(يوكرينفورم).

وأكد بودولياك: " المفاوضات مستمرة عبر الأنترنت بمشاركة مجموعات عمل فرعية".

وكان الوفدان الروسي والأوكراني أجريا سلسلة من المحادثات في بيلاروس، وفي مدينة أسطنبول التركية، بهدف وضع نهاية للغزو الروسي لأوكرانياالذي انطلق في الرابع والعشرين من الشهر المضي، غير أن المحادثات لم تحرز تقدما ملموسا.