شكرا لقرائتكم خبر عن فرق من الصليب الأحمر في طريقها لماريوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفادة صحفية إن اللجنة ترسل موظفين إلى مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة وتأمل في أن يتسنى البدء في عمليات إجلاء آلاف المدنيين اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر إيوان واتسون "لدينا تصريح بالتحرك اليوم ونحن في طريقنا إلى ماريوبول... نأمل أن تبدأ (عملية الممر الآمن) اليوم".

لكنه أضاف دون الخوض في تفاصيل أن اللجنة لم تحصل على إذن لنقل مساعدات إنسانية مع القافلة، وغادرت بدون الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات التي كانت معدة مسبقا.

يتألف فريق الصليب الأحمر من ثلاث سيارات تقل تسعة من موظفيه، ويعتزم قيادة قافلة من حوالي 54 حافلة أوكرانية وعدد غير معروف من المركبات الخاصة للخروج من المدينة.

وأضاف واتسون أن الوجهة لم تتحدد بعد، لكنها ستكون داخل أوكرانيا.

ماريوبول مطوقة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير . وفشلت مساع سابقة لهيئات إغاثية في الدخول.

وقال رئيس بلدية ماريوبول هذا الأسبوع إن ما يصل إلى 170 ألفا من سكانها محاصرون هناك دون كهرباء مع تناقص الإمدادات، في حين يحقق فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقارير عن مقابر جماعية.