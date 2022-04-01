لبنان: المطالبة بتجميد أموال حاكم البنك المركزي في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

قال مصدر قضائي كبير إن النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة 5 دول أوروبية أصولاً بعد تحقيقات في جرائم اختلاس.



ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن 5 دول أوروبية، في مزاعم اختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.

وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية الإثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا،وألمانيا، ولوكسمبورغ، وموناكو، وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس، وقال مدعون ألمان إن الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.

وأكد المصدر القضائي الكبير أن النائب العام غسان عويدات بعث الأربعاء رسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، ولوكسمبورغ.