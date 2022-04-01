وزير خارجية أوكرانيا: لا أملك معلومات عن الهجوم على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورط أوكرانيا في هجوم على مستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية، لأنه ليس مطلعاً على كل المعلومات العسكرية.



ورداً على سؤال عن الهجوم في مؤتمر صحافي في بولندا، قال كوليبا: "لا يمكنني تأكيد أو نفي الادعاء بأن أوكرانيا متورطة فيه، لأنني ببساطة لا أملك كل المعلومات العسكرية".

وقال أيضاً إن "أوكرانيا تنتظر رد روسيا الرسمي على المقترحات التي طرحتها كييف في محادثات السلام في تركيا"، مضيفاً أن "القوى الأجنبية لا تدفع أوكرانيا للتنازل في المفاوضات".