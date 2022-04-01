فون دير لاين: على الصين مطالبة روسيا باحترام القانون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الصين تتحمل "مسؤولية خاصة" لمطالبة روسيا باحترام القانون الدولي، والدفاع عن سيادة أوكرانيا.



وقالت فون دير لاين في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ قبل القمة الافتراضية المقررة، بين الاتحاد الأوروبي والصين اليوم الجمعة: "لن يستوعب أي أوروبي دعم قدرات روسيا لخوض الحرب"، مضيفة أن "ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير لسمعة الصين هنا في أوروبا".

ونقلت بلومبرغ عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين، أن من المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على القمة، حيث يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لتحذير بكين من مساعدة روسيا أو تزيدها بالسلاح لتجنب العقوبات.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم توضيح طبيعة هذه العواقب للحفاظ على الغموض الاستراتيجي، قال مسؤول أوروبي إنها يمكن أن تتضمن فرض عقوبات.

وذكرت بلومبرغ أن الجانبين اتفقا على عقد القمة في الخريف الماضي بعد تجميد العلاقات بينهما لفترة طويلة بسبب التقارير عن انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينغ يانغ الصيني، ولكن

في ضوء الحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن تحدد القرارات حول روسيا شكل العلاقة بين بروكسل وبكين في السنوات المقبلة.

وقالت فون دير لاين: "المهم أن نفهم أن هذه ليست لحظة فارقة لقارتنا فقط، بل لعلاقاتنا مع باقي العالم".