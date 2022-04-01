الكرملين: الغارة الأوكرانية على مستودع وقود روسي تقوض محادثات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

قال الكرملين اليوم الجمعة إن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية لا توفر ظروفاً مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف.



واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمهاجمة المستودع لكن السلطات الأوكرانية لم ترد على طلبات للتعقيب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن السلطات تبذل قصارى جهدها لإعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود وتجنب انقطاع إمدادات الطاقة في بيلغورود.

وأكد مسؤول روسي في وقت سابق اليوم أن طائرتين هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في بيلغورود، في أول اتهام منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط).