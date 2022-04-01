مصر.. مسجل خطر كاد يرتكب مجزرة في ميدنة الإنتاج الإعلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري، أن أمن مدينة الإنتاج الإعلامي تمكن من القبض على أحد الأشخاص هارب من تنفيذ أحكام بالإعدام، وبحوزته 2 بندقية آلية و12 خزنة ومنظار.



وكشفت قوات الأمن أنها تمكنت من القبض على مسجل الخطر أثناء محاولته لسرقة مخرج بأكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وبإجراء التحريات تبين أنه عرباوي معتاد ممارسة أعمال الشغب وحمل الأسلحة النارية، وسرقة المواطنين بالإكراه، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالإعدام و8 قضايا جنائية.

وأشارت التحريات إلى أنه اعتاد التنقل والسير في الشوارع قادما من مركز الصف، مستقلا سيارته وبجواره على مقعد السيارة الأمامي سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، لتنفيذ عمليات السطو المسلح وسرقة المواطنين بالإكراه خاصةً بالطريق الصحراوي، خشية ملاحقته من قِبل قوات الأمن، لكونه مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية بالاعدام بإضافة إلى 8 أحكام جنائية، حيث تتبع العرباوي الهارب سيارة ملاكي فارهة قيادة منتج فني عبر طريق الواحات البحرية تحت تأثير الأقراص المخدرة.