الحكومة المصرية تكشف عما ستفعله حتى انتهاء الأزمة في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، عبدالمنعم خليل، إن الدولة مستمرة طوال فترة ما بعد شهر رمضان وإلى أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا، في رفع الأعباء عن المواطنين.



وأضاف خليل، أن السلع متوفرة على مدار الفترة المقبلة بأسعار مناسبة، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي آمن للغاية.

وأكد أن الدولة تعمل على أسوأ الاحتمالات للحرب الروسية الأوكرانية، لذا لديها حلول بديلة، من واقع حرصها على توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، مضيفًا أنه يجري عقد اجتماع أسبوعيًا بين دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي وتوافر السلع.