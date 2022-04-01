شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى السفير الهولندى لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير هولندا لدى القاهرة، هان ماورتس سخابفلد.

وفي بداية اللقاء، أكد السفير الهولندى عمق العلاقات المصرية الهولندية، ومدى ما تشهده من زخم وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأعرب السفير الهولندى عن تقديره للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي ، وتم تناول العديد من النقاط حول الاستراتيجية وسبل تحقيق أهدافها.

وأكد السفير الهولندي عن اهتمامه والتعاون المشترك مع مصر فى قمة المناخ القادمة التى تستضيفها مصر.

وأبدى السفير، إعجابه بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياه السياسية المصرية.

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية الهولندية على كافة المستويات، كما تناول جانب التنسيقية العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب، محمد عبد العزيز، طارق الخولى، عماد خليل، كما شارك النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، وأحمد يحيى عضو التنسيقية.