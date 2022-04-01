شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الربع الأول من 2022.. نشاط مكثف لمجلس النواب فى ملف الدبلوماسية البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تقرير حصاد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الربع الأول من عام 2022، وفيما يلى نستعرض نشاط المجلس فيما يخص الدبلوماسية البرلمانيــة:

وفي إطار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية... حرص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، من خلال القيام بعدد من الزيارات الرسمية والمشاركة على رأس وفود برلمانية رفيعة المستوى في العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية التي شهدت حضوراً بارزاً ونشاطاً مكثفاً على مستوى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف تضمنت طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية.

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبيةً لدعوة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وخاصةً على الصعيد البرلماني، كما شملت الزيارة أيضاً تفقد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي.

• كما توجه إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من رئيسة مجلس النواب البحريني. وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد البرلماني المرافق، حيث عقد سلسلة من المباحثات المُوسعة مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، في مُقدمتهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ورئيسة مجلس النواب البحريني، ورئيس مجلس الشورى البحريني، وتناولت المُباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصةً على الصعيد البرلماني، وتبادل الرؤى إزاء القضايا والمُتغيرات الإقليمية والدولية. كما حضر المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد البرلماني المرافق له جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب البحريني.

• شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة، "خلال الفترة من "17 – 18 فبراير 2022"، حول موضوع "التضامن العربي"، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية. حيث ألقى كلمة البرلمان المصري حول "سبل إحياء قيم التضامن العربي".

• وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر، من بينهم: رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ورئيس مجلس النواب الأردني، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، تناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد البرلماني والتشاور والتنسيق إزاء القضايا العالمية والإقليمية أمام المحافل الدولية.

• وعلى هامش أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي عُقد اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بحضور واسع للسادة الأمناء العموم للبرلمانات العربية، حيث فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور.

• شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية "19 فبراير 2022"، وتم خلاله مناقشة "دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي"، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة البرلمان المصري والتي أكد خلالها أن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وأن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي مشدداً على أهمية صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب، تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره... وفى ختام أعمال المؤتمر تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام ٢٠٢١.

• كما استضاف مجلس النواب المصري أعمال الاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد خلالها أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الايجابي معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مؤكداً على أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها... كما تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية تقديراً للدور الهام والبارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري لدعم قضايا التنمية والسكان.

• توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، حيث أجرى مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الأمة الكويتي وعدد من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصةً على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية – الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك.

• شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، التي عُقدت بمدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من "20- 24 مارس"، حيث ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول "حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ".

• وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من السادة رؤساء البرلمانات من بينهم: رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، ورئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية وكذلك رؤساء الوفود البرلمانية المشاركين في المؤتمر، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وقد عكست تلك اللقاءات حرص القيادات البرلمانية العالمية على استيضاح الرؤية المصرية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، وهو ما يبرهن على قوة حضور الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمتعدد الأطراف.

• في إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وألقى كلمة حول "التجربة المصرية في دعم أعمال البرلمان وأعضائه".