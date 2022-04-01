مجهول المصدر.. ضبط 50 طن دقيق وأرز داخل مخزن في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بالمرج.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على "31 طن دقيق، 18 طن أرز" معبأة فى عبوات تزن الواحدة 1 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.