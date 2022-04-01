لاتفيا : قرار الدنمارك إرسال جنود إلى أراضينا يظهر اتحاد وقوة الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا- (أ ش أ):

أشاد رئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريش اليوم الجمعة بإعلان الدنمارك حليفة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن استعدادها لإرسال 800 جندي إلى لاتفيا .

ونقلت صحيفة ايه ار ار الإستونية عن كاريش قوله " نعتبر الإعلان قرارًا مهمًا للغاية - يُظهر بوضوح للعالم بأسره ونظام بوتين في روسيا أن الناتو متحد ليس فقط بالأقوال ولكن أيضًا بالأفعال " .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان جاء خلال زيارة رئيس الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى لاتفيا أمس للإعلان عن تعزيز كبير لقواتها في منطقة البلطيق .

على الرغم من أن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الدنماركي رسميًا، وفقًا لوزارة الدفاع الدنماركية، لكن هذه القوات ستحافظ على الموقف الدفاعي الشامل للتحالف في لاتفيا كما تساهم الدنمارك بالفعل في تواجد عسكري في إستونيا المجاورة منذ عدة سنوات.