وزير النقل يوجه بالعمل على زيادة إيرادات ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

زار الفريق كامل الوزير وزير النقل، ميناء دمياط حيث كان في استقباله اللواء وليد عوض رئيس هيئة الميناء.

وقدم الوزير التهنئة لكافة العاملين بالميناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تكون كافة هيئات وقطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري ومن خلال تطويرها وتحديثها ومنها ميناء دمياط أحد أهم الموانئ المصرية الذي يشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في إضافة عوائد مالية للاقتصاد القومي.

وشدد وزير النقل على ضرورة أن يتم العمل على زيادة الإيرادات بالميناء وزيادة حركة التداول وحركة الترانزيت مع تقليل المصروفات والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وقيام كل عامل بأداء المهام الموكلة إليه، وفقا للتوصيف الوظيفي له، لافتا إلى ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء وأن الحافز لمن يستحق وبناءً على ما يقدم من عمل ووفقا للضوابط القانونية المحددة لذلك.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة سرعة اعتماد تعديل اللائحة الخاصة بالميناء من كافة الجهات المعنية وخلق كوادر جديدة مؤهلة بالميناء والدفع بها في المناصب القيادية بالميناء، مؤكدا استمرار تنفيذ كافة المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على الرغم من جائحة كورونا والأزمة العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة.

كما اطلع الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهمها مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بإضافة امتداد بطول 1565 مترا، ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء.

وأطلع وزير النقل أيضا على معدلات تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 910 آلاف م2 والتي ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل لتحويل الميناء إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ومن المنتظر الانتهاء منها آخر العام الحالي.

كما تابع وزير النقل آخر مستجدات مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر والذي من المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.