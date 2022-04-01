البنوك تفتح أبوابها لإصدار حسابات توفير وبطاقات مصرفية مجانا خلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تعاود البنوك مع صباح يوم الأحد القادم - أول أيام شهر رمضان - فتح أبوابها أمام العملاء الجدد لإصدار حسابات توفير لكل مواطن مجانا دون مصاريف إدارية أو قيود إيداع الحد الأدنى لفتح الحساب بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في أبريل من كل عام.

وكانت البنوك واصلت إصدار حسابات توفير مجانا ودون حد أدني لفتح الحساب علي مدار شهر مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرة وتحفيز العملاء علي الإنضمام في المنظومة المصرفية.

وتعمل البنوك مع إصدار حسابات توفير للعملاء الجدد تقديم حزمة من الخدمات المصرفية للإشترك فيها مجانا والاستفادة من ميكنة مدفوعاتهم أو إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت دون معاناة الذهاب للفروع بهدف ميكنة المدفوعات طبقا لرؤية الدولة والبنك المركزي.

وتشمل حزمة الخدمات المصرفية الرقمية مجانا (الإنترنت والموبايل البنكي، والمحفظة الذكية، وبطاقات ميزة مسبقة الدفع) وهي خدمات مالية تهدف جميعها للتعامل مع الحسابات إلكتروانيا وميكنة المشتريات وفواتير الخدمات.

وكان البنك المركزي حدد أمام البنوك 6 فعاليات لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتضمنت:

1-احتفالية المرأة: من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

2- اليوم العربي للشمول المالي: من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

3- احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

4-احتفالية الفلاح: من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

5- احتفالية الادخار: من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

6- احتفالية الأشخاص ذوي الهمم: من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأعلن المركزي عددًا من الأنشطة المقترحة على البنوك للقيام بها خلال فعاليات الشمول المالي:

1- السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

2- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

3- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

4- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

5- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

6-طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

7- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

8- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات والإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف.

9- نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.