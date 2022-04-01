تداول 43.5 ألف طن بضائع عامة و528 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية، وحركة تداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصول ومغادرة 10 سفن خلال اليوم الجمعة، بينهم استقبال 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، إضافة إلى تواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أنه يجري تنسيق دائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وشملت حركة الصادرات تداول 43207 طن بضائع عامة ومتنوعة، و255 شاحنة و8 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 483 طن بضائع عامة ومتنوعة و273 شاحنة، و147 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل، بحمولة 71شاحنة، و15 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن بحمولة 81 شاحنة، و30 سيارة ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 61 شاحنة.

وغادرت السفينة بوسيدن إكسبريس الميناء وعلى متنها 118 شاحنة، والسفينة أمل بحمولة 78 شاحنة، و 7 سيارات ملاكي، والسفينة INCE DACFIC بحمولة 42 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان وعلى متنهم 40 شاحنة بحمولة 425 طن بضائع عامة، و58 طن ترانزيت متجه إلى ليبيا، و101 سيارة ملاكي، وتصدير 50 شاحنة بحمولة 1207 طن بضائع عامة، وسيارة ملاكي.