بالصور- تحصين 236 ألفًا و834 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

أعلنت مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن تحصين 236 ألف و 834 رأس ماشية، ما بين تحصين 118 ألف و575 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين 118 ألف و 259 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 5068 رأس ماشية.

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.