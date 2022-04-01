بينها 6 قضايا حجب سلع غذائية.. ضبط 1248 قضية متنوعة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وأسفرت عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة من بينهم 6 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 55 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – أرز - أعلاف"، 92 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 28 طن أسمنت - أكثر من 3 طن جبس - قرابة 12 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أسمدة" - 17000 قطعة مستلزمات طبية – 2458 عبوة سجائر – 16 أسطوانة بوتاجاز.

كما جرى ضبط 10 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت قرابة 17 طن "دقيق مدعم – سكر تمويني – أسمدة مدعمة" – 634 بطاقة تموينية – 1000 لتر مواد بترولية – 5400 أسطوانة بوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 115 طن – 17000 قطعة مستلزمات طبية – 2458 عبوة سجائر – 5416 أسطوانة بوتاجاز - –634 بطاقة – 1000 لتر مواد بترولية.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.