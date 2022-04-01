انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل 'العشق الممنوع' تسخر من الحجاب وغضب شديد على السوشيال ميديا (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تسببت الممثلة التركية بيرين سات، في موجة غضب، بعد سخريتها من "الحجاب"، ووصفه "بالصمغ" الذي يغطي عقل المرأة المتفتحة، كما يغطي شعرها".
جاءت سخرية بيرين سات، من الحجاب أثناء كلمتها في مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، والتي شاركت فيه وزوجها المغني كنان دوغلو.
يهاجمون الاسلام ويدعون دعم حرية التعبير ولكن لا يعترفون بحرية المسلمين في معتقداتهم ودينهم
دايم كنت معجب في بيرين الممثلة بس اذا شفتوني امدحها بعد اليوم اتفلو علي
دايم كنت معجب في بيرين الممثلة بس اذا شفتوني امدحها بعد اليوم اتفلو علي