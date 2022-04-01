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بطلة مسلسل 'العشق الممنوع' تسخر من الحجاب وغضب شديد على السوشيال ميديا (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - تسببت الممثلة التركية بيرين سات، في موجة غضب، بعد سخريتها من "الحجاب"، ووصفه "بالصمغ" الذي يغطي عقل المرأة المتفتحة، كما يغطي شعرها".

جاءت سخرية بيرين سات، من الحجاب أثناء كلمتها في مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، والتي شاركت فيه وزوجها المغني كنان دوغلو.

يهاجمون الاسلام ويدعون دعم حرية التعبير ولكن لا يعترفون بحرية المسلمين في معتقداتهم ودينهم
دايم كنت معجب في بيرين الممثلة بس اذا شفتوني امدحها بعد اليوم اتفلو علي
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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