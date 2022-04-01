انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل 'العشق الممنوع' تسخر من الحجاب وغضب شديد على السوشيال ميديا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تسببت الممثلة التركية بيرين سات، في موجة غضب، بعد سخريتها من "الحجاب"، ووصفه "بالصمغ" الذي يغطي عقل المرأة المتفتحة، كما يغطي شعرها".