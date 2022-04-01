اللجان النوعية بـ"النواب" تناقش 1534 طلب إحاطة فى الربع الأول من 2022

الاتفاقيات الدولية:

أقر المجلس عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو (10) اتفاقيات دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتُدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وتُرسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

الأداء التشريعي والرقابي للجان النوعيـــة:

عقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات خلال أول ثلاثة أشهر من 2022 بلغت نحو (1451) اجتماعاً استغرقت حوالي (1782) ساعة عمل، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (454) تقريراً، نظر منها المجلس (395) تقريراً، كما قامت بعدد (16) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق، وناقشت عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بلغت نحو (1534) طب إحاطة تمثل جميعها طرح لمشكلات المواطنين لإيجاد حلول جذرية لها بالاشتراك مع المسئولين من السلطة التنفيذية.