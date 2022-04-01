شكرا لقرائتكم خبر عن شنغهاي تمدد قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت مظاهر الحياة اليومية في مدينة شنغهاي، المركز التجاري في الصين، اليوم الجمعة بعدما مددت الحكومة إجراءات الإغلاق من أجل الحد من انتشار كوفيد-19 في المدينة التي يقطنها 26 مليون نسمة على الرغم من تراجع الإصابات لليوم الثاني على التوالي.

ومددت حكومة المدينة في وقت متأخر أمس الخميس القيود المطبقة في الأحياء الشرقية، كما أغلقت المناطق الغربية مثلما كان مقررا.

ووفقا للإرشادات الرسمية سيتعين على الكثير من سكان المدينة البقاء في منازلهم طالما كان ذلك ضروريا للحد من انتشار المرض، ووجهت السلطات السكان إلى عدم مغادرة المنازل ولا حتى للتخلص من القمامة أو تمشية الكلاب.

وتوقفت خدمات النقل العام في معظم أنحاء المدينة في حين أغلقت الأنشطة التجارية غير الأساسية مثل المطاعم ومراكز التسوق أبوابها.

وبدأت إجراءات الإغلاق، التي كانت تهدف إلى مكافحة انتشار السلالة أوميكرون شديدة العدوى، يوم الاثنين وكان مقررا في البداية أن تستمر عشرة أيام.

وتخضع معظم أحياء المدينة للإغلاق في الوقت الراهن، ويشمل ذلك الأبراج الإدارية في حي لوجياتشوي المالي ومصانع منها منشأة مشتركة بين فولكسفاجن وسايك موتور وأخرى لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات.

وأعلنت السلطات اليوم الجمعة أن العدد اليومي للإصابات انخفض لليوم الثاني على التوالي، وسجلت المدينة 4144 إصابة محلية بدون أعراض و358 ظهرت عليها أعراض أمس الخميس مقارنة مع 5298 و355 في اليوم السابق.

وقالت شنغهاي إنها ستبقي مطاراتها مفتوحة، لكن الكثير من الرحلات ألغيت.

واليوم الجمعة غادرت رحلة واحدة فحسب من مطار هونغشياو الذي يركز على الرحلات المحلية إذ أقلعت من شنغهاي في حوالي الساعة 11 صباحا متجهة إلى العاصمة بكين وفقا لموقع فاريفلايت الذي يوفر بيانات طيران.