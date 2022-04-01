الأول من نوعه.. مروحيات أوكرانية تشن هجوماً داخل الأراضي الروسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الجمعة، عن تعرض منشأة تخزين وقود في المدينة لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية، في هجوم يعد الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضي الروسية.

وصرح جلادكوف بأن طائرتيّ هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلجورود الروسية بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض.

وأضاف أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

يأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة، وقال عنها جلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفاً أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

وأظهر فيديو متداول للحظة قصف مستودع نفط في مدينة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية من قبل المروحيات الأوكرانية.

ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية قتلت 148 طفلاً خلال قصفها وغاراتها الجوية على المدن الأوكرانية وأطلقت 1370 صاروخاً ودمرت 15 مطارا أوكرانيا منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من ديارهم.

وأمس الخميس، حذر مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس شرقي أوكرانيا، حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرسة، ينذر بنزاع "طويل الأمد".