بوتين: على مشتري الغاز الروسي من دول «غير صديقة» أن تكون لديهم حسابات بالروبل اعتبارًا من 1 نيسان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه سينبغي على الدول «غير الصديقة» بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة «عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان/أبريل، والتخلف عن الدفع سيؤدي إلى إيقاف العقود القائمة».