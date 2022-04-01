31 مارس , 2022
بوتين (أ ف ب).
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه سينبغي على الدول «غير الصديقة» بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة «عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان/أبريل، والتخلف عن الدفع سيؤدي إلى إيقاف العقود القائمة».
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: على مشتري الغاز الروسي من دول «غير صديقة» أن تكون لديهم حسابات بالروبل اعتبارًا من 1 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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