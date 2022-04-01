156 نشاطا فعليا و66 نشاطا إلكترونيا للفنون التشكيلية في رمضان.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم والتي تأتى فى إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو.

وتهدف الفعاليات إلى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى وتشمل 1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية تقام فى الفترة من 7 حتى27 رمضان ويتم تنفيذها فى مختلف محافظات مصر.

وفيما يلي نستعرض الأنشطة التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور..

يضم نشاط الفنون التشكيلية إقامة 156 نشاطا فعليا و66 نشاطا إلكترونيا يشمل مجموعة من الورش والحرف التراثية بالمواقع والمتاحف التابعة هى ورشة للمشغولات الجلدية، والدورة التجريبية الخامسة للفنون البصرية 2021/2022 "صالون المبدع العربى الصغير " في مجالات : Family art ، ورشة المتحف، تصميم مواقع، الروبو آرت، وورشة صنعتك سندك، الكتابة الإبداعية، ورشة الفنانين الزائرين، التفكير الإبداعي للكبار، Action Painting.

كما يتم تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وتكريم أبطال حرب أكتوبر البواسل والفنانين الذين قدموا دراما وطنية، الاحتفال بذوى القدرات الخاصة من الأيتام بمشاركة فرقة أجيال وان، صالون الحضارة للأدب والفنون ويقيم "الليلة المحمدية" وتحييها فرقة الروضة للإنشاد الدينى، ورشة تصميم أجمل فانوس مع الأيتام إحتفالا بيوم اليتيم، أمسية رمضانية تتضمن ورشة رسم وإنشاد دينى بالتعاون مع مديرية التعليم بالقاهرة، مسابقة رسم للإحتفال بأعياد سيناء، ورشة خط عربى إسلامى وزخارف إسلامية، نشر فيديوهات على صفحة الفيس بوك الخاصة بالموهوبين فى الإنشاد الدينى والشعر، ندوة بعنوان (القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ورشة رسم للاطفال بعنوان العاشر من رمضان يوم الكرامة والانتصار، حفل إنشاد دينى رمضانى، بمناسبة الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ندوة بعنوان نصر رمضان علم وإيمان ، استكمال المرسم الدائم للكبار ورشة طباعة وموزاييك ، تواشيح دينيه وأغانى وطنية ، برنامج أهلاً رمضان وعمل فانوس وزينة رمضان بأشكال مبتكره، مسابقة ااستلهام القاهرة عاصمة للثقافة.

أيضا يتم تنظيم معرض تصوير فوتوغرافى "أون لاين" عن القاهرة القديمة، معرض للخط العربي والزخارف الاسلامية، بالاضافة إلى عدد كبير من المعارض النوعية والصالونات الفنية لمجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين، ومجوعة منتقاة من الورش التخصصية في" الحلي، أعمال القشرة على الخشب، الرسم على الجلود، الرسم على الزجاج، الملابس التراثية، الأويما، المشغولات الجلدية، الديجوباج والنسجيات المرسمة"، وورش الرسم والتلوين إضافة إلى تنظيم عدد من الحفلات الفنية والأمسيات الفكرية والإبداعية والورش التدريبية.