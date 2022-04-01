تقرير استخباراتي بريطاني يكشف.. روسيا تستدعي عناصر من قواتها في جورجيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت الاستخبارات البريطانية الخميس، أن موسكو تستدعي عناصر من قواتها في جورجيا، في إطار خطتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا.

وأوضحت التقرير الاستخباراتي أن روسيا تعيد تنظيم ما بين 1200 و2000 من قواتها في جورجيا في ثلاث كتائب لتعزيز غزوها لأوكرانيا.

وقال أناتولي بيبيلوف مباشرة على قناة تلفزيونية روسية إن الانضمام إلى روسيا كان “حلمًا قديمًا” لسكان أوسيتيا.

وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان في القوقاز انفصلتا عن جمهورية جورجيا السوفياتية سابقا. واعترفت روسيا باستقلالهما في آب/أغسطس 2008 بعد حرب خاطفة بين تبليسي وموسكو. ومنذ هذا النزاع تتمركز قوات روسية بشكل دائم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

والأسبوع الماضي أعلن أناتولي بيبيلوف أنه أرسل جنودًا من أوسيتيا الجنوبية إلى أوكرانيا “للمساعدة في حماية روسيا”.

من جانبها، أكدت الخارجية الأميركية على لسان متحدثها اليوم الخميس، أن واشنطن لن تعترف بأي محاولة من روسيا أو وكلائها لتقسيم جورجيا.

في المقابل، ندّدت تبليسي الخميس بعزم أوسيتيا الجنوبية، المنطقة الموالية لموسكو والتي أعلنت أحادياً انفصالها عن جورجيا في 2008، تنظيم استفتاء من أجل الانضمام إلى روسيا، معتبرة هذا المشروع “غير مقبول”.

وقال وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني إنّه “من غير المقبول الحديث عن استفتاء في وقت تحتّل فيه روسيا هذه المنطقة”.

تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يشن فيه الجيش الروسي هجومًا في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير اعلنت موسكو رسميا انه يهدف إلى مساعدة منطقتين انفصاليتين مواليتين لها هما لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.