شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: سنواصل استراتيجيتنا وروسيا ستدفع ثمناً باهظاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من عزلة متزايدة.

وأوضح بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الخميس، "يبدو إنه منعزل ذاتيا".

وتابع بايدن أن هناك بعض المؤشرات أن بوتين قد اقال بعضا من مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي"ولكنني لا أريد أن أضع الكثير من الأهمية على ذلك في هذا الوقت لعدم وجود أدلة قوية ".

وأدعى البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن بوتين ربما لم يُحط على نحو مناسب على الوضع في الصراع الأوكراني، وهو ما نفاه الكرملين يوم الخميس.

وبين بايدن يوم الخميس، إنه ليس هناك أدلة واضحة على أن بوتين سوف يسحب القوات الروسية من منطقة كييف كما أعلن.

وفي الوقت ذاته، قالت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، إن غزو أوكرانيا كان "خطأ استراتيجيا" من بوتين وأضعف روسيا.

ولفتت "بيدينجفيلد": "من الواضح أننا سنواصل متابعة استراتيجيتنا لجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا ومحاولة تعزيز أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".