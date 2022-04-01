شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات بالكونجرس ترفض استمرار محادثات فيينا مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ إلى وقف محادثات فيينا، معربين عن قلقهم من جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي واحتمالية إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين في مقابلة مع «إيران إنترناشيونال»: «مفاوضات إحياء الاتفاق النووي خاطئة من الأساس، لأنها لا تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ليس لدي ثقة في عملية التفاوض»، وأضاف: إن حكومة بايدن لا تناقش عملية المفاوضات مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة القلقين من دعم إيران للإرهاب وامتلاكها أسلحة نووية.

بينما قال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، في المقابلة: «لسوء الحظ، في محادثات فيينا، تتفاوض روسيا نيابة عن الولايات المتحدة، نحن في غموض ومعظم المعلومات التي نتلقاها عن المفاوضات أهميتها من الدرجة الثانية».

وأضاف: «إذا كانت إيران تبحث حقا عن اتفاق، فإن الخطوة الأخيرة من قِبل الحرس الثوري بإطلاق 12 صاروخا بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل بالتزامن مع محادثات فیینا تنقل رسالة خاطئة».

وأشار توبرفيل إلى أن محادثات فيينا ينبغي ألا تستمر، حيث يواصل الحرس الثوري عمله، وتابع: «الحرس الثوري ینوي اغتيال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وهو يخضع للحماية على مدار 24 ساعة، لكن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران. مثل هذا الشيء غير ممكن».

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي، في المقابلة ذاتها مع «إيران إنترناشیونال»: «آمل ألا يتم إحياء الاتفاق النووي مع إيران أبدا، يجب على حكومة بايدن تعليق محادثات فيينا وإبقاء العقوبات المفروضة على إيران»، وأضاف: «بدلا من اللجوء إلى إيران وفنزويلا من أجل النفط، ينبغي على إدارة بايدن زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة».

يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي عن قلقهم إزاء مساعي إدارة بايدن لإحياء ما وصفوه بـ «الاتفاق النووي الإيراني الناقص»، وطالبوا في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تقديم إيضاح حول المحادثات النووية مع نظام الملالي.