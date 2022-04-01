شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع لـ«شيعة لبنان»: نعيش في جهنم «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى المواطنين الشيعة في البلاد عموما وجبيل خصوصا، بالقول: «لو أن البعض يراها غريبة عجيبة، لا يحاولن أحد أن يفصل بيننا وبينكم»، وشدد على أن أكثر من يتعذب اليوم هم المواطنون الشيعة، حال جميع اللبنانيين، على خلفية تصرفات حزب الله، مؤكدا أن كل الطوائف وليس المسيحيين فقط، يعيشون في «جهنم واحد» من صناعة جهة معروفة المصدر.

وقال جعجع: «هناك تضييق على الشيعة في العالم، لا سيما في لبنان، ومن هذا المنطلق نؤكد لكم أن وجعكم وجعنا، والحلول التي نطرحها للخروج من الأزمة التي يتخبط بها لبنان تصب في مصلحة الجميع من كل الطوائف، وليس المسيحيين فقط، باعتبار أننا نعيش في «جهنم واحد» من صناعة واحدة معروفة المصدر، هذه الأزمة جمعتنا وجعلتنا نتخطى كل الحدود كي نتوحد».

وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «كل اللوائح التي نؤيدها في المناطق تضم أحسن الأشخاص وأنجحهم وأكثرهم استقامة»، وأضاف: «في حال وفقنا الله ونلنا ثقتكم، تأكدوا أن الحلول ستكون لمصلحتكم كما لمصلحة كل اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «القوات اللبنانية، لا ترشح أو تدعم لوائح ومستقلين لمجرد الحصول على عدد إضافي من النواب، بل تخوض العملية الانتخابية لإنقاذ البلد من الوضع الراهن».

وتابع جعجع: «يحق للمواطن اللبناني العيش بشكل أفضل بكثير، ولكن مصيره بيده ويكمن في أهمية مشاركته في يوم الانتخابات وصواب خياره كي لا يضيع صوته هدرا على خيارات رمادية غير واضحة المعالم»، ولفت إلى أن «هناك مشروعين يتصارعان في البلد؛ مشروع «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، ومشروع «القوات» وحلفائها من جهة أخرى»، آملا من كل مواطن لبناني أن يعي أين مصلحته ومستقبله ويتصرف وفق هذا الأساس».